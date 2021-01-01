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Huawei MateBook X Pro 2021 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

62 из 100
Huawei MateBook X Pro 2021
VS
66 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Huawei MateBook X Pro 2021
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2021 и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 5061 баллов
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2021
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.33 кг 1.4 кг
Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 660 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~79.4%
Боковые рамки 5.1 мм 8.8 мм
Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 13.9 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1759:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Охват DCI-P3 74% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2021
450 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
MateBook X Pro 2021
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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