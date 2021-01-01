Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3000 x 2000 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 65% более четкий дисплей – 259 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.22 и 1.33 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6850 vs 5061 баллов

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (67 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.33 кг 1.22 кг Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 319 x 210 x 15.8 мм Площадь 660 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~80.6% Боковые рамки 5.1 мм 4.6 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 3000 x 2000 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.9 дюймов 14 дюймов Тип матрицы LTPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 259 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 74% - Максимальная яркость MateBook X Pro 2021 +13% 450 нит ZenBook 14 UM425 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 640 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook X Pro 2021 1.41 терафлопс ZenBook 14 UM425 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.