Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3000 x 2000 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5061 vs 2436 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 56% более четкий дисплей – 259 против 166 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.16 и 1.33 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (601 и 660 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.33 кг 1.16 кг Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 660 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~81.1% Боковые рамки 5.1 мм 3.8 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 3000 x 2000 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.9 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 259 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 74% - Максимальная яркость MateBook X Pro 2021 450 нит XPS 13 9305 н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook X Pro 2021 +68% 1.41 терафлопс XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.