Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3000 x 2000 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 56 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.33 и 1.81 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 79% более четкий дисплей – 259 против 145 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (660 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх

На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5061 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.33 кг 1.81 кг Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 660 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~89% Боковые рамки 5.1 мм 4.3 мм Цвета Серий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей 3000 x 2000 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 13.9 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 259 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 74% - Максимальная яркость MateBook X Pro 2021 450 нит XPS 15 9510 (2021) +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 473 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1343 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 640 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook X Pro 2021 1.41 терафлопс XPS 15 9510 (2021) +290% 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.1 x 9.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.