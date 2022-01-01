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Huawei MateBook X Pro 2021 против Honor MagicBook 16 (2022)

58 из 100
Huawei MateBook X Pro 2021
VS
55 из 100
Honor MagicBook 16 (2022)
Huawei MateBook X Pro 2021
Honor MagicBook 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2021 и Honor MagicBook 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.33 и 1.84 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 259 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (660 и 868 см2)
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 5061 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2021
vs
MagicBook 16 (2022)

Корпус

Вес 1.33 кг 1.84 кг
Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 368 x 236 x 18.2 мм
Площадь 660 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~82.3%
Боковые рамки 5.1 мм 5.8 мм
Цвета Серий, Зеленый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 13.9 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1179:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.9%
Охват Adobe RGB - 68.6%
Охват DCI-P3 74% 68.4%
Время отклика - 14 мс
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2021 +50%
450 нит
MagicBook 16 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:46 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
MateBook X Pro 2021 +27%
1.41 терафлопс
MagicBook 16 (2022)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Макс. громкость - 80.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.2 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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