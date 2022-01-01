Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3000 x 2000 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.33 и 1.46 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5061 vs 2522 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Имеет на 131% более четкий дисплей – 259 против 112 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (660 и 729 см2) Причины выбрать HP 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.33 кг 1.46 кг Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 324 x 225 x 17.9 мм Площадь 660 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~74.1% Боковые рамки 5.1 мм 7.1 мм Цвета Серий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 3000 x 2000 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.9 дюймов 14 дюймов Тип матрицы LTPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 259 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) - Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 74% - Максимальная яркость MateBook X Pro 2021 450 нит 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU MateBook X Pro 2021 +68% 1.41 терафлопс 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.