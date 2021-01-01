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Huawei MateBook X Pro 2021 против MateBook 14s

62 из 100
Huawei MateBook X Pro 2021
VS
62 из 100
Huawei MateBook 14s
Huawei MateBook X Pro 2021
Huawei MateBook 14s
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2021 и MateBook 14s от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.33 и 1.43 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 259 против 213 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (660 и 721 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2021
vs
MateBook 14s

Корпус

Вес 1.33 кг 1.43 кг
Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 660 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~83.3%
Боковые рамки 5.1 мм 6.8 мм
Цвета Серий, Зеленый Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 13.9 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 74% -
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2021 +13%
450 нит
MateBook 14s
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства - 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook X Pro 2021
1.41 терафлопс
MateBook 14s
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 84.1 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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