Huawei MateBook X Pro 2021 против MateBook 14s
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.33 и 1.43 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 22% более четкий дисплей – 259 против 213 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (660 и 721 см2)
- На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.33 кг
|1.43 кг
|Размеры
|304 x 217 x 14.6 мм
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|Площадь
|660 см2
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.2%
|~83.3%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.9 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|213 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|3000 x 2000 пикселей
|2520 x 1680 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1500:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|74%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|241 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1322
MateBook 14s +1%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
4671
4483
Cinebench R23 (одноядерный)
1339
MateBook 14s +3%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
5061
MateBook 14s +4%
5282
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|4.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84.1 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.4 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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