Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.33 и 1.99 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (660 и 895 см 2 )

) Имеет на 37% более четкий дисплей – 259 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 5061 баллов

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (84 и 56 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.33 кг 1.99 кг Размеры 304 x 217 x 14.6 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 660 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.2% ~85.2% Боковые рамки 5.1 мм 6.4 мм Цвета Серий, Зеленый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей 3000 x 2000 2520 x 1680 Диагональ 13.9 дюймов 16 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 259 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 3000 x 2000 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.9% Охват Adobe RGB - 65.1% Охват DCI-P3 74% 63.1% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2021 +50% 450 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 482 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 640 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU MateBook X Pro 2021 +27% 1.41 терафлопс MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 14.1 x 9.1 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.