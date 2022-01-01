Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

На 290% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 1506 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (60 и 50 Вт*ч)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Имеет на 16% более четкий дисплей – 264 против 227 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.29 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 685 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~79.4% Боковые рамки 4.9 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 8100 об/мин Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей 3120 x 2080 2560 x 1600 Диагональ 14.2 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.3% Охват Adobe RGB - 64.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 +25% 500 нит MacBook Air (Intel, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Plus Graphics G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 6 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 1.69 терафлопс MacBook Air (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 75.8 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.