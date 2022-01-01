Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1195G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 59% более четкий дисплей – 264 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.14 и 1.38 кг)

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 5869 баллов

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (67 и 60 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (618 и 685 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.14 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 685 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~78.9% Боковые рамки 4.9 мм 4.9 мм Цвета Серий Серебристый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 3120 x 2080 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы LTPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 7400:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 99.7% Охват DCI-P3 - 99.5% Время отклика - 4 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 +25% 500 нит ZenBook 13 OLED UM325 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 216 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 768 448 Блоки текстурирования (TMUs) 48 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 +53% 1.69 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 65.2 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.