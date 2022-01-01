Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook X Pro 2022 или Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) – что лучше выбрать?

Huawei MateBook X Pro 2022 против Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

68 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
57 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Huawei MateBook X Pro 2022
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 4803 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.4 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 311 x 223 x 15.9 мм
Площадь 685 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~81.9%
Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD OLED
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022 +20%
1.69 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei MateBook X Pro 2022 или Dell XPS 13 9305
2. Huawei MateBook X Pro 2022 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
3. Huawei MateBook X Pro 2022 или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
4. Huawei MateBook X Pro 2022 или Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
5. Huawei MateBook X Pro 2022 или MateBook 14s
6. Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) или Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
8. Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) или ASUS ZenBook 13 OLED UM325
9. Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) или Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
10. Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) или Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) и Huawei MateBook X Pro 2022 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры