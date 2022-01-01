Huawei MateBook X Pro 2022 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 144% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 5869 баллов
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.4 кг
|Размеры
|310 x 221 x 15.5 мм
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|Площадь
|685 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.7%
|~82.6%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|264 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|3120 x 2080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|-
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3-2.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|12
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1551
1684
Geekbench 5 (многоядерный)
5291
10312
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
1669
Cinebench R23 (многоядерный)
5869
14328
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|20
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022 +20%
1.69 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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