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Huawei MateBook X Pro 2022 против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

68 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
58 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Huawei MateBook X Pro 2022
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.38 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 87% более четкий дисплей – 264 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 843 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 179-245% больше FPS в играх
  • На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 5869 баллов
  • Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (96 и 60 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Корпус

Вес 1.38 кг 2 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 354 x 238 x 18.0 мм
Площадь 685 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~79.7%
Боковые рамки 4.9 мм 4.3 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU - 1410 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 48 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 48
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022
1.69 терафлопс
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +326%
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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