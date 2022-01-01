Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3120 x 2080 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 1195G7 - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.38 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 87% более четкий дисплей – 264 против 141 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 843 см2) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 179-245% больше FPS в играх

На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 5869 баллов

Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (96 и 60 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 2 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 685 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~79.7% Боковые рамки 4.9 мм 4.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3120 x 2080 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы LTPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 1 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 500 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU - 1410 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 48 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 48 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 1.69 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +326% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.