Huawei MateBook X Pro 2022 против Dell XPS 13 9310
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 2423 баллов
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (60 и 52 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 56% более четкий дисплей – 264 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.2 и 1.38 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 685 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.2 кг
|Размеры
|310 x 221 x 15.5 мм
|296 x 199 x 15 мм
|Площадь
|685 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.7%
|~88.4%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|3.7 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|36.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|264 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|3120 x 2080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|218 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3-2.9 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook X Pro 2022 +29%
1551
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook X Pro 2022 +117%
5291
2440
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook X Pro 2022 +13%
1495
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook X Pro 2022 +142%
5869
2423
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84.6 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|-
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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