Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook X Pro 2022 или XPS 13 9310 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Huawei MateBook X Pro 2022 против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)

72 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
52 из 100
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Huawei MateBook X Pro 2022
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и Dell XPS 13 9310 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 145% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 2399 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (60 и 51 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 56% более четкий дисплей – 264 против 169 точек на дюйм (PPI)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (615 и 685 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
XPS 13 9310 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.32 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 297 x 207 x 14.3 мм
Площадь 685 см2 615 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~84.7%
Боковые рамки 4.9 мм 4.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Охват Adobe RGB - 71.7%
Охват DCI-P3 - 69.7%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2022 +11%
500 нит
XPS 13 9310 (2-in-1)
450 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 214 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022 +101%
1.69 терафлопс
XPS 13 9310 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 4.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80.7 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Huawei MateBook X Pro 2022 против Dell XPS 13 9305
2. Huawei MateBook X Pro 2022 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
3. Huawei MateBook X Pro 2022 против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
4. Huawei MateBook X Pro 2022 против ASUS ZenBook 14 UM425
5. Huawei MateBook X Pro 2022 против Microsoft Surface Laptop 3 13.5
6. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Dell XPS 13 9305
7. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
8. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Dell XPS 15 9510 (2021)
9. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Dell XPS 13 9310
10. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Razer Book 13 (2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Huawei MateBook X Pro 2022 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры