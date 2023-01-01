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Huawei MateBook X Pro против Dell XPS 15 9530 (2023)

65 из 100
Huawei MateBook X Pro
VS
62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
Huawei MateBook X Pro
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.38 и 1.86 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 82% более четкий дисплей – 264 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (685 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 5820 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (86 и 60 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.86 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 685 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~88.9%
Боковые рамки 4.9 мм 4.4 мм
Цвета Белый, Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40.6 дБ 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1546:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 86.5% -
Охват DCI-P3 94.6% -
Время отклика 21 мс -
Максимальная яркость
MateBook X Pro
500 нит
XPS 15 9530 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 240 граммов 463 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
MateBook X Pro
1.69 терафлопс
XPS 15 9530 (2023) +105%
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 4.2 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.5 дБ 83.4 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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