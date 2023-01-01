Huawei MateBook X Pro против Dell XPS 15 9530 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.38 и 1.86 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
- Сенсорный экран
- Имеет на 82% более четкий дисплей – 264 против 145 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (685 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
- На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 5820 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (86 и 60 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.86 кг
|Размеры
|310 x 221 x 15.5 мм
|344.72 x 230.14 x 18 мм
|Площадь
|685 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.7%
|~88.9%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|4.4 мм
|Цвета
|Белый, Серий, Синий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|40.6 дБ
|44.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|LTPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|264 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|3120 x 2080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1546:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|86.5%
|-
|Охват DCI-P3
|94.6%
|-
|Время отклика
|21 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
|130 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|240 граммов
|463 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3-2.9 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1550
XPS 15 9530 (2023) +12%
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
5297
XPS 15 9530 (2023) +106%
10899
Cinebench R23 (одноядерный)
1463
XPS 15 9530 (2023) +24%
1813
Cinebench R23 (многоядерный)
5820
XPS 15 9530 (2023) +141%
14011
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|4.2
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x3W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|85.5 дБ
|83.4 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.3 мм
|Размер
|-
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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