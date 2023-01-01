Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3120 x 2080 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Процессор - Intel Core i7 1195G7 Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.38 и 1.86 кг)

Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.38 и 1.86 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 82% более четкий дисплей – 264 против 145 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 82% более четкий дисплей – 264 против 145 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (685 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 5820 баллов

На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 5820 баллов Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (86 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (86 и 60 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.86 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм Площадь 685 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~88.9% Боковые рамки 4.9 мм 4.4 мм Цвета Белый, Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40.6 дБ 44.6 дБ

Дисплей 3120 x 2080 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1546:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 86.5% - Охват DCI-P3 94.6% - Время отклика 21 мс - Максимальная яркость MateBook X Pro 500 нит XPS 15 9530 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 90 Вт 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 240 граммов 463 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU MateBook X Pro 1.69 терафлопс XPS 15 9530 (2023) +105% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 4.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 85.5 дБ 83.4 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.