Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3120 x 2080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 60 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.38 и 2.21 кг)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)

Имеет на 98% более четкий дисплей – 264 против 133 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (685 и 929 см2) Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх

На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 5869 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 2.21 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 374.4 x 248 x 19 мм Площадь 685 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~90.3% Боковые рамки 4.9 мм 4.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 3120 x 2080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14.2 дюймов 17 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 500 нит XPS 17 9710 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 508 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 1.69 терафлопс XPS 17 9710 (2021) +263% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 4.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 78.3 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 15.0 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.