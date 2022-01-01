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Huawei MateBook X Pro 2022 против Dell XPS 17 9710 (2021)

68 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
61 из 100
Dell XPS 17 9710 (2021)
Huawei MateBook X Pro 2022
Dell XPS 17 9710 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Батарея 60 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1195G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и Dell XPS 17 9710 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.38 и 2.21 кг)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • Имеет на 98% более четкий дисплей – 264 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (685 и 929 см2)
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх
  • На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 5869 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
XPS 17 9710 (2021)

Корпус

Вес 1.38 кг 2.21 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 374.4 x 248 x 19 мм
Площадь 685 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~90.3%
Боковые рамки 4.9 мм 4.1 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2022
500 нит
XPS 17 9710 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 508 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022
1.69 терафлопс
XPS 17 9710 (2021) +263%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 4.2 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 78.3 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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