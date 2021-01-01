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Huawei MateBook X Pro 2022 против HP Spectre x360 14 (2021)

72 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
53 из 100
HP Spectre x360 14 (2021)
Huawei MateBook X Pro 2022
HP Spectre x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и HP Spectre x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 4810 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 54% более четкий дисплей – 264 против 171 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (66 и 60 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
Spectre x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.34 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 293.8 x 220.1 x 16.9 мм
Площадь 685 см2 647 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~83.9%
Боковые рамки 4.9 мм 4.3 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2022 +25%
500 нит
Spectre x360 14 (2021)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:35 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022 +20%
1.69 терафлопс
Spectre x360 14 (2021)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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