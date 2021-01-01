Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 5061 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.33 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 304 x 217 x 14.6 мм Площадь 685 см2 660 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~87.2% Боковые рамки 4.9 мм 5.1 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 1

Дисплей 3120 x 2080 3000 x 2000 Диагональ 14.2 дюймов 13.9 дюймов Тип матрицы LTPS LCD LTPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 259 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 3000 x 2000 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 - 74% Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 +11% 500 нит MateBook X Pro 2021 450 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 768 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 +20% 1.69 терафлопс MateBook X Pro 2021 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет - Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.2 Dolby Atmos Да - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.