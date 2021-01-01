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Huawei MateBook X Pro 2022 против MateBook X Pro 2021

72 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
VS
62 из 100
Huawei MateBook X Pro 2021
Huawei MateBook X Pro 2022
Huawei MateBook X Pro 2021
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Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook X Pro 2022 и MateBook X Pro 2021 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 5061 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook X Pro 2022
vs
MateBook X Pro 2021

Корпус

Вес 1.38 кг 1.33 кг
Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 304 x 217 x 14.6 мм
Площадь 685 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~87.2%
Боковые рамки 4.9 мм 5.1 мм
Цвета Серий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.9 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 264 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 3120 x 2080 пикселей 3000 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 74%
Максимальная яркость
MateBook X Pro 2022 +11%
500 нит
MateBook X Pro 2021
450 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3-2.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MateBook X Pro 2022 +20%
1.69 терафлопс
MateBook X Pro 2021
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.2
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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