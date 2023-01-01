Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея 47 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.31 и 1.85 кг)

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.31 и 1.85 кг) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (691 и 898 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630 Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 3432 баллов

На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 3432 баллов Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (54 и 47 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.85 кг Размеры 324.3 x 213 x 17.9 мм 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм Площадь 691 см2 898 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~82.7% Боковые рамки 7.2 мм 6.1 мм Цвета Серий, Синий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 800:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 250 нит Inspiron 16 5630 250 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (32 EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц FLOPS 0.74 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 256 512 Блоки текстурирования (TMUs) 16 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16 Производительность GPU IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 0.74 терафлопс Inspiron 16 5630 +93% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.3 x 9.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.