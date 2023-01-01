Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) или Swift Go SFG14-71 – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) против Acer Swift Go SFG14-71

44 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
VS
53 из 100
Acer Swift Go SFG14-71
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
Acer Swift Go SFG14-71
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Acer Swift Go SFG14-71 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift Go SFG14-71
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.25 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6995 vs 3505 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (65 и 47 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (682 и 848 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
vs
Swift Go SFG14-71

Корпус

Вес 1.6 кг 1.25 кг
Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 312.9 x 217.9 x 14.9 мм
Площадь 848 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~83.4%
Боковые рамки 6.9 мм 5.7 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.6 ГГц
Ядер 8 (0P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 16 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
0.74 терафлопс
Swift Go SFG14-71 +91%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.9 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 15 (2023) vs Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
2. Dell Inspiron 16 5630 vs Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
3. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) vs Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
4. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Acer Swift Go SFG14-71
5. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Acer Swift Go SFG14-71
6. Samsung Galaxy Book 3 Ultra vs Acer Swift Go SFG14-71
7. Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") vs Acer Swift Go SFG14-71
8. LG Gram 14 (2023) vs Acer Swift Go SFG14-71
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift Go SFG14-71 и Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры