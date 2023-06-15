Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) против Acer Swift X (SFX14-51G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
- На 160% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9123 vs 3505 баллов
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11.7 Вт*ч большей батареей (58.7 и 47 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (670 и 848 см2)
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.4 кг
|Размеры
|359.2 x 236 x 17.9 мм
|312.9 x 214 x 17.9 мм
|Площадь
|848 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~84.9%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|49.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|1638:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|72.5%
|Охват DCI-P3
|-
|70.2%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.4 ГГц
|Ядер
|8 (0P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift X (SFX14-51G) +46%
1568
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X (SFX14-51G) +73%
7790
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift X (SFX14-51G) +23%
1478
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift X (SFX14-51G) +160%
9123
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.74 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|20
Производительность GPU
0.74 терафлопс
Swift X (SFX14-51G) +91%
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|86 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.4 x 6.9 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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