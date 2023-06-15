Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 2240 x 1400 Процессор - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G) На 160% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9123 vs 3505 баллов

На 160% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9123 vs 3505 баллов Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 11.7 Вт*ч большей батареей (58.7 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 11.7 Вт*ч большей батареей (58.7 и 47 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (670 и 848 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (670 и 848 см ) Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.4 кг Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм Площадь 848 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~84.9% Боковые рамки 6.9 мм 5.7 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 49.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 2240 x 1400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 1638:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 72.5% Охват DCI-P3 - 70.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 250 нит Swift X (SFX14-51G) +32% 330 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 58.7 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 360 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 0.74 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 0.74 терафлопс Swift X (SFX14-51G) +91% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.4 x 6.9 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.