Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) или Inspiron 16 5630 – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) против Dell Inspiron 16 5630

44 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
VS
47 из 100
Dell Inspiron 16 5630
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
Dell Inspiron 16 5630
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 47 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Dell Inspiron 16 5630 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.6 и 1.85 кг)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 3505 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (54 и 47 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
vs
Inspiron 16 5630

Корпус

Вес 1.6 кг 1.85 кг
Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
Площадь 848 см2 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82.7%
Боковые рамки 6.9 мм 6.1 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 800:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 8 (0P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 512
Блоки текстурирования (TMUs) 16 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
0.74 терафлопс
Inspiron 16 5630 +93%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.9 см 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) или Apple MacBook Air (M2, 2022)
2. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) или LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
3. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) или Slim 3i (14", Gen 8)
4. Dell Inspiron 16 5630 или XPS 15 9520 (2022)
5. Dell Inspiron 16 5630 или HP Omen 16 2022 (AMD)
6. Dell Inspiron 16 5630 или Samsung Galaxy Book 3 Ultra
7. Dell Inspiron 16 5630 или LG Gram 17 (2023)
8. Dell Inspiron 16 5630 или XPS 17 9730 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 16 5630 и Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры