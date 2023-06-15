Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) против Dell Inspiron 16 5630
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
- Легче – весит на 250 граммов меньше (1.6 и 1.85 кг)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
- Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
- На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6035 vs 3505 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (54 и 47 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.85 кг
|Размеры
|359.2 x 236 x 17.9 мм
|356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
|Площадь
|848 см2
|898 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~82.7%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|800:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|8 (0P + 8E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Inspiron 16 5630 +48%
1587
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 16 5630 +37%
6194
Cinebench R23 (одноядерный)
Inspiron 16 5630 +39%
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Inspiron 16 5630 +72%
6035
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|0.74 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|16
Производительность GPU
0.74 терафлопс
Inspiron 16 5630 +93%
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.4 x 6.9 см
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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