Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Processor U300 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх На 236% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 2168 баллов

На 236% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 2168 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (51 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (51 и 47 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (682 и 848 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (682 и 848 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.51 кг Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 322 x 211.8 x 19.9 мм Площадь 848 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~83.3% Боковые рамки 6.9 мм 10.3 мм Цвета Серый, Синий Серебристый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Pavilion 14 (2023) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 18% more screen space Тесты экрана Контрастность 400:1 - Максимальная яркость IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 250 нит Pavilion 14 (2023) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) GeForce MX550 2GB TGP 10 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 256 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 16 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16 Производительность GPU IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 0.3 терафлопс Pavilion 14 (2023) +801% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.4 x 6.9 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.