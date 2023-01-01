Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) или Pavilion 15 (2023) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) против HP Pavilion 15 (2023)

40 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
VS
48 из 100
HP Pavilion 15 (2023)
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
HP Pavilion 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и HP Pavilion 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion 15 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх
  • На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7242 vs 2168 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
vs
Pavilion 15 (2023)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.75 кг
Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 360.2 x 234 x 17.9 мм
Площадь 848 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~79.6%
Боковые рамки 6.9 мм 7.4 мм
Цвета Серый, Синий Белый, Золотистый, Синий, Зеленый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 297 граммов 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.6 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 10 (2P + 8E)
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 0.3 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 16 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
0.3 терафлопс
Pavilion 15 (2023) +801%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Опционально
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.4 x 6.9 см 11.5 x 7.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Yoga 6 (13”, Gen 8)
2. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
3. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
4. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Flex 5 (14″ Gen 8)
5. Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) и Slim 3i (14", Gen 8)
6. HP Pavilion 15 (2023) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. HP Pavilion 15 (2023) и Acer Aspire 5 (A515-58)
8. HP Pavilion 15 (2023) и Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
9. HP Pavilion 15 (2023) и Pavilion 15 (2022)
10. HP Pavilion 15 (2023) и Pavilion 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Pavilion 15 (2023) и Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры