Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Processor U300 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг) Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Pavilion 15 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7242 vs 2168 баллов

На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7242 vs 2168 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.75 кг Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 360.2 x 234 x 17.9 мм Площадь 848 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~79.6% Боковые рамки 6.9 мм 7.4 мм Цвета Серый, Синий Белый, Золотистый, Синий, Зеленый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 400:1 - Максимальная яркость IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 250 нит Pavilion 15 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.34 В Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) GeForce MX550 2GB TGP 10 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 256 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 16 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16 Производительность GPU IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 0.3 терафлопс Pavilion 15 (2023) +801% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.4 x 6.9 см 11.5 x 7.4 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.