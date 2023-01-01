Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) против HP Pavilion 15 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion 15 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх
- На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7242 vs 2168 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.75 кг
|Размеры
|359.2 x 236 x 17.9 мм
|360.2 x 234 x 17.9 мм
|Площадь
|848 см2
|843 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|7.4 мм
|Цвета
|Серый, Синий
|Белый, Золотистый, Синий, Зеленый
|Материал
|Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|400:1
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.34 В
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|297 граммов
|300 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.6 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15 (2023) +134%
1668
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15 (2023) +267%
7477
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion 15 (2023) +189%
1703
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion 15 (2023) +234%
7242
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|-
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1320 МГц
|FLOPS
|0.3 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|16
Производительность GPU
0.3 терафлопс
Pavilion 15 (2023) +801%
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Размер
|10.4 x 6.9 см
|11.5 x 7.4 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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