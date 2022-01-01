Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 4GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 792 vs 711 баллов Причины выбрать Acer Chromebook 311 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.1 и 1.4 кг)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (39 и 32 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (589 и 769 см 2 )

) Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.1 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 296 x 199 x 18.15 мм Площадь 769 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~63% Боковые рамки 8.6 мм 19.6 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 Диагональ 14 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит Chromebook 311 н/д

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 39 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 TGP 5 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 200 МГц 200 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4 Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 96 Блоки текстурирования (TMUs) 12 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс Chromebook 311 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2400 МГц 3200 МГц Тип DDR4 LPDDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 32GB 64GB Шина Custom Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe - Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C Нет 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.