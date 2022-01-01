Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Acer Chromebook 311
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 792 vs 711 баллов
Причины выбрать Acer Chromebook 311
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.1 и 1.4 кг)
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (39 и 32 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (589 и 769 см2)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.1 кг
|Размеры
|327.1 x 235 x 17.7 мм
|296 x 199 x 18.15 мм
|Площадь
|769 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.3%
|~63%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|19.6 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Оранжевый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|11.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|135 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1456:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|62.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|43.5%
|-
|Охват DCI-P3
|42%
|-
|Время отклика
|32 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|-
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|171 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|2
|2
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
464
Geekbench 5 (многоядерный)
852
781
Cinebench R23 (одноядерный)
452
Cinebench R23 (многоядерный)
792
711
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|96
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|12
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|2
|2
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|eMMC
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x32 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|-
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|70.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v5
|Bluetooth
|v4.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|640 x 480
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.0
|USB Type-C
|Нет
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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