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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Acer Chromebook 314

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
33 из 100
Acer Chromebook 314
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Acer Chromebook 314
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Acer Chromebook 314 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)
Причины выбрать Acer Chromebook 314
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
Chromebook 314

Корпус

Вес 1.4 кг 1.7 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм
Площадь 769 см2 755 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~71.6%
Боковые рамки 8.6 мм 7.8 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
Chromebook 314
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 128
NVMe - Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C Нет 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да -
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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