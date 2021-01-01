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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Acer Swift 1 (SF114-34)

30 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
41 из 100
Acer Swift 1 (SF114-34)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Acer Swift 1 (SF114-34)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Acer Swift 1 (SF114-34) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 792 vs 700 баллов
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (685 и 769 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
Swift 1 (SF114-34)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.3 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
Площадь 769 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~78.9%
Боковые рамки 8.6 мм 6.5 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 120°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 952:1
Цветовой охват sRGB 62.8% 61.8%
Охват Adobe RGB 43.5% 42.9%
Охват DCI-P3 42% 41.4%
Время отклика 32 мс 25 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит
Swift 1 (SF114-34) +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм 158 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
Swift 1 (SF114-34) +71%
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70.1 дБ 73.8 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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