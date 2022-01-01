Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59) Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 206% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2426 vs 792 баллов

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (48 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (708 и 769 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.2 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 323.4 x 218.9 x 15.9 мм Площадь 769 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~76.3% Боковые рамки 8.6 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 1215:1 Цветовой охват sRGB 62.8% 96.2% Охват Adobe RGB 43.5% 67.3% Охват DCI-P3 42% 69.3% Время отклика 32 мс - Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит Swift 3 (SF314-59) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 96 384 Блоки текстурирования (TMUs) 12 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 12 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс Swift 3 (SF314-59) +500% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2400 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 1

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.