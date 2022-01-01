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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
63 из 100
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
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Экран
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Asus ROG Strix G15 G513 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.4 и 2.3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (769 и 917 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 2742-3740% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (90 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
ROG Strix G15 G513 (2022)

Корпус

Вес 1.4 кг 2.3 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 769 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~73.2%
Боковые рамки 8.6 мм 4.3 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 4

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% 100%
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 100 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.9 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 2 16
L3-кэш - 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 14 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 200 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1740 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 12 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 40
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
ROG Strix G15 G513 (2022) +4986%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2400 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v4.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 640 x 480 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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