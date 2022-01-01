Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 AMD Ryzen 9 6900HX Графика Intel UHD Graphics 600 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.4 и 2.3 кг)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (769 и 917 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 2742-3740% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (90 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.3 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм Площадь 769 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~73.2% Боковые рамки 8.6 мм 4.3 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 4

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% 100% Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс 3 мс Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит ROG Strix G15 G513 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 45 Вт 100 / 280 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 5 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 14 нм 8 нм Частота GPU 200 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1740 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 96 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 12 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 40 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс ROG Strix G15 G513 (2022) +4986% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 2400 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v4.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 640 x 480 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.