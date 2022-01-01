Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 AMD Ryzen 9 6900HS Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 5131-6997% больше FPS в играх

На 1417% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 792 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (76 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 93% более четкий дисплей – 216 против 112 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (708 и 769 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.65 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 769 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~80.2% Боковые рамки 8.6 мм 5.3 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров - 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 62.8% 99.9% Охват Adobe RGB 43.5% 85.5% Охват DCI-P3 42% 97.4% Время отклика 32 мс 3 мс Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм 565 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Radeon RX 6800S 8GB TGP 5 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 14 нм 7 нм Частота GPU 200 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1975 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 96 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 12 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 64 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +9329% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 70.1 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v4.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.