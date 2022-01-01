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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 5131-6997% больше FPS в играх
  • На 1417% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 792 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (76 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 93% более четкий дисплей – 216 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (708 и 769 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.65 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 769 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~80.2%
Боковые рамки 8.6 мм 5.3 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 62.8% 99.9%
Охват Adobe RGB 43.5% 85.5%
Охват DCI-P3 42% 97.4%
Время отклика 32 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.9 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 2 16
L3-кэш - 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 14 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 200 МГц 1800 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1975 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 12 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 64
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +9329%
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 70.1 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v4.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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