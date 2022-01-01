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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против ASUS VivoBook 15 X513 (K513)

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
45 из 100
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и ASUS VivoBook 15 X513 (K513) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (769 и 844 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
  • Видеокарта показывает в среднем на 424-578% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • На 223% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2555 vs 792 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (42 и 32 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
VivoBook 15 X513 (K513)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.8 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 359 x 235 x 17.9 мм
Площадь 769 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~79.5%
Боковые рамки 8.6 мм 6.8 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% 100%
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш - 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 1531 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1594 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 384
Блоки текстурирования (TMUs) 12 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 16
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
VivoBook 15 X513 (K513) +771%
1.22 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (2x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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