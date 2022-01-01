Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 792 vs 709 баллов Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (39 и 32 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (696 и 769 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.45 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм Площадь 769 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~77.6% Боковые рамки 8.6 мм 5.4 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1456:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит Vivobook Go 14 Flip 220 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 39 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 5 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 256 Блоки текстурирования (TMUs) 12 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс Vivobook Go 14 Flip +71% 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2400 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v4.2 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.