Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2880 x 1800 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition На 1709% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 792 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (63 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 150% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 220 нит

Имеет на 117% более четкий дисплей – 243 против 112 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (688 и 769 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.4 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 769 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~82.6% Боковые рамки 8.6 мм 4.8 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1456:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% 100% Время отклика 32 мс 1 мс Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +150% 550 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 2.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 640 Блоки текстурирования (TMUs) 12 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 20 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition +907% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Да Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v4.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C Нет 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.