Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
- На 1709% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 792 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (63 и 32 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 220 нит
- Имеет на 117% более четкий дисплей – 243 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (688 и 769 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.4 кг
|Размеры
|327.1 x 235 x 17.7 мм
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|Площадь
|769 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.3%
|~82.6%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Оранжевый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1456:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|62.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|43.5%
|-
|Охват DCI-P3
|42%
|100%
|Время отклика
|32 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|171 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|2
|12
|Потоков
|2
|16
|L3-кэш
|-
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
9881
Cinebench R23 (одноядерный)
1669
Cinebench R23 (многоядерный)
14328
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|96
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|12
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|2
|20
Производительность GPU
0.14 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|eMMC
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|-
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|70.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6E
|Bluetooth
|v4.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|640 x 480
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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