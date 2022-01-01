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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
68 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • На 1709% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 792 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (63 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 220 нит
  • Имеет на 117% более четкий дисплей – 243 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (688 и 769 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 769 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~82.6%
Боковые рамки 8.6 мм 4.8 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% 100%
Время отклика 32 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 2 16
L3-кэш - 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 640
Блоки текстурирования (TMUs) 12 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 20
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition +907%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v4.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C Нет 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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