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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Dell Alienware m15 R7

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
65 из 100
Dell Alienware m15 R7
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Dell Alienware m15 R7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 32 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Dell Alienware m15 R7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.4 и 2.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (769 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R7
  • Видеокарта показывает в среднем на 2876-3922% больше FPS в играх
  • На 2212% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18308 vs 792 баллов
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (56 и 32 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
Alienware m15 R7

Корпус

Вес 1.4 кг 2.42 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм
Площадь 769 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~69.1%
Боковые рамки 8.6 мм 5.4 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 62.8% 100%
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс 3 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит
Alienware m15 R7 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.7 ГГц
Ядер 2 14
Потоков 2 20
L3-кэш - 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
FLOPS 0.14 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 12 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 48
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
Alienware m15 R7 +5229%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2400 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe - Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v4.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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