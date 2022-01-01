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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Dell Alienware x15 R2

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
71 из 100
Dell Alienware x15 R2
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Dell Alienware x15 R2
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Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Dell Alienware x15 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (769 и 997 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
  • Видеокарта показывает в среднем на 4188-5711% больше FPS в играх
  • На 2138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17721 vs 792 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (87 и 32 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
Alienware x15 R2

Корпус

Вес 1.4 кг 2.34 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
Площадь 769 см2 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~67.3%
Боковые рамки 8.6 мм 7.2 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 62.8% 100%
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс 19 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит
Alienware x15 R2 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.7 ГГц
Ядер 2 14
Потоков 2 20
L3-кэш - 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
FLOPS 0.14 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 12 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 48
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
Alienware x15 R2 +7614%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2400 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe - Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x1.5W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v4.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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