Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Intel UHD Graphics 600 - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (769 и 997 см2) Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Видеокарта показывает в среднем на 4188-5711% больше FPS в играх

На 2138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17721 vs 792 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (87 и 32 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.34 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм Площадь 769 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~67.3% Боковые рамки 8.6 мм 7.2 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 62.8% 100% Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс 19 мс Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит Alienware x15 R2 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 5 Вт - Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 14 нм 8 нм Частота GPU 200 МГц - Boost частота GPU 750 МГц - FLOPS 0.14 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 96 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 12 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 48 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс Alienware x15 R2 +7614% 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 2400 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe - Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v4.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C Нет 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.