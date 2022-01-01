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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Dell Inspiron 15 3521

28 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
30 из 100
Dell Inspiron 15 3521
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Dell Inspiron 15 3521
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 32 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Dell Inspiron 15 3521 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.4 и 1.61 кг)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (769 и 844 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3521
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (41 и 32 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
Inspiron 15 3521

Корпус

Вес 1.4 кг 1.61 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 358.5 x 235.56 x 16.99-21.07 мм
Площадь 769 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~79.5%
Боковые рамки 8.6 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 400:1
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
Inspiron 15 3521
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v4.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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