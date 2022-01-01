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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против HP 15 (2021)

29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
41 из 100
HP 15 (2021)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
HP 15 (2021)
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Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и HP 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (769 и 868 см2)
Причины выбрать HP 15 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 683-932% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2495 vs 792 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (41 и 32 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
15 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.75 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 358.5 x 242 x 19.9 мм
Площадь 769 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~77.4%
Боковые рамки 8.6 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит
15 (2021) +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш - 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 640
Блоки текстурирования (TMUs) 12 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 16
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
15 (2021) +1242%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom -
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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