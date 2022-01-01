Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel UHD Graphics 600 - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (769 и 868 см2) Причины выбрать HP 15 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 683-932% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2495 vs 792 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (41 и 32 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.75 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 358.5 x 242 x 19.9 мм Площадь 769 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~77.4% Боковые рамки 8.6 мм 6.6 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит 15 (2021) +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 41 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 5 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 200 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1468 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 96 640 Блоки текстурирования (TMUs) 12 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 16 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс 15 (2021) +1242% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom - Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.