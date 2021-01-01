Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 609-830% больше FPS в играх

На 640% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5864 vs 792 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (51 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (596 и 769 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.32 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 306.5 x 194.5 x 16.5 мм Площадь 769 см2 596 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~81.8% Боковые рамки 8.6 мм 6.1 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Черный, Золотистый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1456:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит ENVY x360 13 (2021) +355% 1000 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100-1400 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 96 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс ENVY x360 13 (2021) +1107% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.