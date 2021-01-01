Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 1 14” (Intel) или ENVY x360 13 (2021) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против HP ENVY x360 13 (2021)

30 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
VS
56 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
HP ENVY x360 13 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и HP ENVY x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 609-830% больше FPS в играх
  • На 640% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5864 vs 792 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (51 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (596 и 769 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 1 14” (Intel)
vs
ENVY x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.32 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 306.5 x 194.5 x 16.5 мм
Площадь 769 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~81.8%
Боковые рамки 8.6 мм 6.1 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый Черный, Золотистый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1 -
Цветовой охват sRGB 62.8% -
Охват Adobe RGB 43.5% -
Охват DCI-P3 42% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит
ENVY x360 13 (2021) +355%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.7 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс
ENVY x360 13 (2021) +1107%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
2. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Acer Aspire 3 (A315-58)
3. HP ENVY x360 13 (2021) против Dell XPS 13 9305
4. HP ENVY x360 13 (2021) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
5. HP ENVY x360 13 (2021) против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
6. HP ENVY x360 13 (2021) против HP Spectre x360 13 (2021)
7. HP ENVY x360 13 (2021) против Acer Swift 3 (SF314-59)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY x360 13 (2021) и Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры