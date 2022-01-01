Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Легче – весит на 340 граммов меньше (1.4 и 1.74 кг)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (769 и 843 см2) Причины выбрать HP Pavilion 15 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

На 680% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6179 vs 792 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (41 и 32 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.74 кг Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм 360.2 x 234 x 17.9 мм Площадь 769 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.3% ~79.6% Боковые рамки 8.6 мм 7.4 мм Цвета Серий, Синий, Оранжевый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1456:1 - Цветовой охват sRGB 62.8% - Охват Adobe RGB 43.5% - Охват DCI-P3 42% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит Pavilion 15 (2022) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 32 Вт*ч 41 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 171 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 640 Блоки текстурирования (TMUs) 12 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 20 Производительность GPU IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс Pavilion 15 (2022) +907% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 70.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 640 x 480 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.