Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 3 (15", AMD) или Aspire 3 (A315-35) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против Acer Aspire 3 (A315-35)

48 из 100
Lenovo IdeaPad 3 (15
VS
31 из 100
Acer Aspire 3 (A315-35)
Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
Acer Aspire 3 (A315-35)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 37 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) и Acer Aspire 3 (A315-35) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
  • На 556% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4666 vs 711 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-35)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3 (15", AMD)
vs
Aspire 3 (A315-35)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.9 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 850 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.5%
Боковые рамки 6.9 мм 9 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1402:1 260:1
Цветовой охват sRGB 57.7% 50%
Охват Adobe RGB 41.2% -
Охват DCI-P3 40% -
Время отклика 26 мс 11 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 3 (15", AMD) +20%
300 нит
Aspire 3 (A315-35)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц
FLOPS - 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 256
Блоки текстурирования (TMUs) 24 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8
Производительность GPU
IdeaPad 3 (15", AMD)
н/д
Aspire 3 (A315-35)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.4 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) или Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
2. Acer Aspire 3 (A315-58) или Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
3. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) или Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
4. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) или Acer Aspire 3 (A315-35)
5. Acer Aspire 1 (A115-32) или Acer Aspire 3 (A315-35)
6. Acer Aspire 5 (A515-57) или Acer Aspire 3 (A315-35)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 3 (A315-35) и Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры