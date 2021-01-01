Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против Acer Aspire 5 (A517-52)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
- Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.7 и 2.6 кг)
- На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4666 vs 2636 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (850 и 1064 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 12.2 Вт*ч большей батареей (50.2 и 38 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2.6 кг
|Размеры
|359.2 x 236.5 x 19.9 мм
|403.5 x 263.7 x 19.9 мм
|Площадь
|850 см2
|1064 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~77.5%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Желтый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|44 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1402:1
|892:1
|Цветовой охват sRGB
|57.7%
|59%
|Охват Adobe RGB
|41.2%
|38%
|Охват DCI-P3
|40%
|-
|Время отклика
|26 мс
|11 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|200 граммов
|307 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1045
Aspire 5 (A517-52) +25%
1304
Geekbench 5 (многоядерный)
IdeaPad 3 (15", AMD) +38%
3756
2718
Cinebench R23 (одноядерный)
1136
Aspire 5 (A517-52) +27%
1439
Cinebench R23 (многоядерный)
IdeaPad 3 (15", AMD) +77%
4666
2636
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|-
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|76.4 дБ
|67.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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