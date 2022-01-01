Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 59 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.7 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (850 и 927 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (59 и 38 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.5 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 363.4 x 255 x 22.9 мм Площадь 850 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~72.4% Боковые рамки 6.9 мм 9 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 44 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1402:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 57.7% - Охват Adobe RGB 41.2% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 26 мс - Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) 300 нит Predator Helios 300 (PH315-53) 300 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 600 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 15 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 0 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1605 МГц FLOPS - 12.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 384 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 24 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 48 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д Predator Helios 300 (PH315-53) 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.4 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.