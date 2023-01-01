Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 52.6 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.24 и 1.7 кг)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.24 и 1.7 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 4666 баллов

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 4666 баллов Комплектуется на 14.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 38 Вт*ч)

Комплектуется на 14.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 38 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (654 и 850 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.24 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 850 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~82% Боковые рамки 6.9 мм 5.6 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1402:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 57.7% 99.9% Охват Adobe RGB 41.2% 87.6% Охват DCI-P3 40% 98.4% Время отклика 26 мс 29 мс Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 200 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 0 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц FLOPS - 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.4 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.