Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 145% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 4666 баллов

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (70 и 38 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 850 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.6 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 850 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~84.6% Боковые рамки 6.9 мм 3.4 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 44 дБ 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1402:1 48900:1 Цветовой охват sRGB 57.7% 99.3% Охват Adobe RGB 41.2% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 26 мс 49 мс Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 0 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц FLOPS - 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 64 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.4 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.