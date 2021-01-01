Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)

Сенсорный экран

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 4666 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (42 и 38 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.8 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм Площадь 850 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.3% Боковые рамки 6.9 мм 7.2 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 44 дБ 43 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1402:1 - Цветовой охват sRGB 57.7% - Охват Adobe RGB 41.2% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 26 мс - Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) +20% 300 нит VivoBook 15 M513 250 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц FLOPS - 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 384 448 Поддержка DirectX 12.1 12.1 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д VivoBook 15 M513 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.4 дБ 76.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 7.2 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.