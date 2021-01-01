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Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против ASUS VivoBook 15 M513

52 из 100
Lenovo IdeaPad 3 (15
VS
48 из 100
ASUS VivoBook 15 M513
Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
ASUS VivoBook 15 M513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) и ASUS VivoBook 15 M513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 4666 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (42 и 38 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3 (15", AMD)
vs
VivoBook 15 M513

Корпус

Вес 1.7 кг 1.8 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм
Площадь 850 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.3%
Боковые рамки 6.9 мм 7.2 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 44 дБ 43 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1402:1 -
Цветовой охват sRGB 57.7% -
Охват Adobe RGB 41.2% -
Охват DCI-P3 40% -
Время отклика 26 мс -
Максимальная яркость
IdeaPad 3 (15", AMD) +20%
300 нит
VivoBook 15 M513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц
FLOPS - 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 448
Поддержка DirectX 12.1 12.1
Производительность GPU
IdeaPad 3 (15", AMD)
н/д
VivoBook 15 M513
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.4 дБ 76.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 7.2 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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