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Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против Dell G15 5525

48 из 100
Lenovo IdeaPad 3 (15
VS
59 из 100
Dell G15 5525
Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
Dell G15 5525
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Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) и Dell G15 5525 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
  • Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.7 и 2.52 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (850 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 4666 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (56 и 38 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3 (15", AMD)
vs
G15 5525

Корпус

Вес 1.7 кг 2.52 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 850 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~69%
Боковые рамки 6.9 мм 6 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 44 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1402:1 800:1
Цветовой охват sRGB 57.7% -
Охват Adobe RGB 41.2% -
Охват DCI-P3 40% -
Время отклика 26 мс 35 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 3 (15", AMD) +20%
300 нит
G15 5525
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 4 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 AMD Radeon 660M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
IdeaPad 3 (15", AMD)
3858
G15 5525 +125%
8689
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
IdeaPad 3 (15", AMD)
4666
G15 5525 +136%
11006

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1740 МГц
FLOPS - 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40
Производительность GPU
IdeaPad 3 (15", AMD)
н/д
G15 5525
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 76.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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