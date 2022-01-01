Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.7 и 2.52 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (850 и 972 см2) Причины выбрать Dell G15 5525 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 4666 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (56 и 38 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.52 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 850 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~69% Боковые рамки 6.9 мм 6 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1402:1 800:1 Цветовой охват sRGB 57.7% - Охват Adobe RGB 41.2% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 26 мс 35 мс Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) +20% 300 нит G15 5525 250 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 90 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 0 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1740 МГц FLOPS - 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д G15 5525 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.