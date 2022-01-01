Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.7 и 2.24 кг)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (850 и 1012 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1) Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (68 и 38 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4986 vs 4666 баллов

Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.24 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм Площадь 850 см2 1012 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~82.8% Боковые рамки 6.9 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 175° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1402:1 - Цветовой охват sRGB 57.7% 100% Охват Adobe RGB 41.2% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 26 мс 35 мс Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) 300 нит Inspiron 17 7706 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 68 Вт*ч Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce MX350 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 0 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1468 МГц FLOPS - 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д Inspiron 17 7706 (2-in-1) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.