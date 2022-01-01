Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 41 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4666 vs 2522 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP 14 (2021) Легче – весит на 240 граммов меньше (1.46 и 1.7 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (729 и 850 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.46 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 324 x 225 x 17.9 мм Площадь 850 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~74.1% Боковые рамки 6.9 мм 7.1 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1402:1 - Цветовой охват sRGB 57.7% - Охват Adobe RGB 41.2% - Охват DCI-P3 40% - Время отклика 26 мс - Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) 300 нит 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да - Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.