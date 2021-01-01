Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 37 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.7 и 2.6 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (850 и 1064 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.6 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 403.5 x 263.7 x 20.9 мм Площадь 850 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.5% Боковые рамки 6.9 мм 10.3 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы TFT VA IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) 300 нит Aspire 3 (A317-53) н/д

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 896 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +236% 2.822 терафлопс Aspire 3 (A317-53) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.